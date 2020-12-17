В Азербайджане продолжат награждать военнослужащих новыми медалями

На основании распоряжений, подписанных накануне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ряд военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана был награжден орденами "Азербайджанское знамя", "Рашадат" 3-й степени, "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени и медалью "За Родину".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, награждения продолжатся. Военнослужащие, принимавшие участие в боях, будут награждены, наряду с прежними орденами и медалями, также новыми медалями.

Представляем новые утвержденные медали за Победу:

Медаль "Отважный боец";

Медаль "За отличие в бою";

Медаль "За освобождение Суговушана";

Медаль "За освобождение Джебраила";

Медаль "За освобождение Ходжавенда";

Медаль "За освобождение Физули";

Медаль "За освобождение Зангилана";

Медаль "За освобождение Губадлы";

Медаль "За освобождение города Шуша";

Медаль "За освобождение Кельбаджара";

Медаль "За освобождение Агдама";

Медаль "За освобождение Лачина";

Медаль "Участник Отечественной войны";

Медаль "За заслуги в тылу в Отечественной войне".