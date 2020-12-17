В Азербайджане продолжат награждать военнослужащих новыми медалями - СПИСОК НАГРАД
На основании распоряжений, подписанных накануне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ряд военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана был награжден орденами "Азербайджанское знамя", "Рашадат" 3-й степени, "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени и медалью "За Родину".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, награждения продолжатся. Военнослужащие, принимавшие участие в боях, будут награждены, наряду с прежними орденами и медалями, также новыми медалями.
Представляем новые утвержденные медали за Победу:
Медаль "Отважный боец";
Медаль "За отличие в бою";
Медаль "За освобождение Суговушана";
Медаль "За освобождение Джебраила";
Медаль "За освобождение Ходжавенда";
Медаль "За освобождение Физули";
Медаль "За освобождение Зангилана";
Медаль "За освобождение Губадлы";
Медаль "За освобождение города Шуша";
Медаль "За освобождение Кельбаджара";
Медаль "За освобождение Агдама";
Медаль "За освобождение Лачина";
Медаль "Участник Отечественной войны";
Медаль "За заслуги в тылу в Отечественной войне".
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