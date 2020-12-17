Джейхун Байрамов отправился с визитом в Брюссель

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отбыла в Брюссель для участия в 17-м заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе визита министр проведет двусторонние встречи с официальными лицами ЕС и Бельгии.