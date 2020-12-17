https://news.day.az/politics/1299024.html Джейхун Байрамов отправился с визитом в Брюссель
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Брюссель
Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отбыла в Брюссель для участия в 17-м заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе визита министр проведет двусторонние встречи с официальными лицами ЕС и Бельгии.
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