Армения раскрыла число пропавших без вести военных в районе сел Чайлаггала и Кохне Таглар

В результате последних событий в районе сел Чайлаггала и Кохне Таглар Ходжавендского района пропали без вести 73 армянских военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на официальные армянские СМИ.

Отмечается, что в различных СМИ продолжает появляться противоречивая информация о числе военнослужащих, пропавших без вести, указывается даже цифра 171. Однако, военное руководство Армении заявляет, что эти данные не соответствуют действительности, отмечая, что в ходе последней операции на указанном направлении без вести пропали 73 армянских военнослужащих.

Отмечается, что для выяснения обстановки в Карабах выехал начальник Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян.