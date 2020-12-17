https://news.day.az/politics/1299062.html Максим Шевченко: Голос пропагандистов - это не голос России - ВИДЕО
Максим Шевченко: Голос пропагандистов - это не голос России - ВИДЕО
Российский политик, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, находящийся с визитом в Азербайджане, высказался на тему того, как некоторые круги в России пытаются выдать свое личное мнение за мнение Российской Федерерации.
"Голос пропагандистов - это не голос России", - объясняет Шевченко.
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