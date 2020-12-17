Съедаемый ненавистью лузер Габрелянов теперь в белых тапках дашнаков

Пользуясь абсолютной беспомощностью премьер-министра Армении Никола Пашиняна после тотального разгрома во Второй карабахской войне, руководитель крупнейших российских медиахолдингов Арам Габрелянов решил внедриться в политическое поле "failed state". В своей записи в Telegram медиамагнат пишет, что собирается вступать в партию "Дашнакцутюн", которая еще с начала 20 века получила известность исключительно благодаря своим радикальным взглядам.

В официальной политической программе "Дашнакцутюн" предусматривалось применять террор в отношении представителей власти, а также разорять и разрушать правительственные учреждения. Террор был направлен против тех армян, которые считали Османскую империю своей родиной и отказывались становиться предателями во имя мифического псевдоармянства.

Поэтому неудивительны симпатии этого персонажа к партии "Дашнакцутюн", основная цель которой создать так называемую "великую Армению", причем не только в Нагорном Карабахе и Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, но и на территории турецкой Анадолу. Построившая свою идеологию на ненависти и терроре партия "Дашнакцутюн" приняла решение об организации покушений на турков. Впрочем, лозунг террористов говорит сам за себя: "Всюду и при любых условиях убивай турка, курда, убивай нарушивших слово, армянских предателей, мсти!"

Нынешний "герой" армянства Габрелянов недалеко ушел от своих предков. 12 декабря лузер Габрелянов, надев белые тапки дашнаков, обратился с похожим призывом к главарю карабахских сепаратистов Араику Арутюняну: "Если уж ты наложил на себя обязанности, возьми автомат, возьми свою охрану или может без охраны, пойди и умри на поле боя в Шуши".

"Возьми автомат!", "Убей!", "Сдохни!" - Габрелянов точь-в-точь повторяет фразы своего деда, отсидевшего 25 лет за пропаганду терроризма в СССР.

Габрелянов на словах говорит о российских интересах, пытается предстать патриотом России. На самом же деле он - простой армянский националист как и все остальные, смердящий пёс, которого интересуют только свои, шкурные армянские интересы. И сейчас искусный провокатор Габрелянов усердно отрабатывает линию против Пашиняна, надеясь заработать на позорной капитуляции Армении.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az