Информация о пленных армянских военнослужащих и удерживаемых лицах регулярно предоставлялась МККК

"Азербайджанская Республика присоединилась к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года еще в первые годы независимости, в 1993 году, всегда соблюдала обязательства и принципы гуманизма, вытекающие из норм международного гуманитарного права".

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью агентству АЗЕРТАДЖ сказал заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

По словам Э.Самедова, в соответствии с требованиями Женевских конвенций армянские военнослужащие, сдавшиеся в плен азербайджанской армии, и гражданские лица, эвакуированные из зоны боевых действий после 27 сентября 2020 года, то есть после того, как азербайджанская армия перешла в контрнаступление в ответ на военные провокации Республики Армения, были незамедлительно интернированы, обеспечены условиями содержания, пищей, водой и лечением, правила обращения с ними полностью соблюдались: "Госкомиссия регулярно предоставляла МККК информацию о пленных армянских военнослужащих и удерживаемых лицах, были созданы все условия для встреч сотрудников организации с ними. Кроме того, военнопленным и удерживаемым лицам была предоставлена возможность писать письма своим родным и близким, а некоторым - отправить видеосообщения, поговорить по телефону".