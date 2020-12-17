Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Афганистана в Азербайджане

17 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Афганистан в нашей стране Амануллы Джейхуна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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