Пашинян бросил своих боевиков в Гадруте на произвол судьбы

Требование Еревана к Ханкенди объяснить пленение 150 армянских военных вызывает только иронию. Налицо отсутствие взаимопонимания между Ереваном и остатками сепаратистского режима Карабаха.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Напомним, что накануне стало известно о сдаче в плен армянских военнослужащих, "задержавшихся" на освобожденных территориях Азербайджана после окончания второй карабахской войны. Ранее сообщалось об отказе этих лиц покидать освобожденные районы и намерении вести против азербайджанской армии и гражданского населения "партизанскую войну". В результате антитеррористической операции, проведенной ВС Азербайджана 13-14 декабря, часть "партизан" была уничтожена, более 150 человек сложили оружие и сдались в плен. Последний факт вызвал брожение в армянском обществе и власти. В частности, Минобороны Армении потребовал у сепаратистов объяснений, как могло получиться, что полторы сотни боевиков, оставленных для реализации провокаций и терактов, массово сдались и сложили оружие.

Как отметил Михайлов, разборки между Ереваном и Ханкенди выглядят смешно и жалко. Причем здесь Ханкенди? Если уж в Армении хотят узнать детали, пусть обращаются к Азербайджану, чья армия пленила так называемых "заблудившихся". Видимо, все дело в том, что очередные позорные факты малодушия тех, кто не смог (или не захотел?) вовремя эвакуировать солдат с освобожденных территорий и бросил их на произвол судьбы, не играют на руку режиму Пашиняну.

"Можно строить много версий относительно того, каким образом эти армянские военнослужащие заблудились и заблудились ли вообще. Азербайджанская разведка, думаю, разберется. В любом случае, массовая сдача в плен армянских "партизан" является свидетельством отсутствия крепости духа, который, видимо исчез после того, как пришло понимания того, что им конец и их бросили. Тут есть только один плюс для Еревана - родственники сдавшихся теперь не будут требовать у Пашиняна известий о своих сыновьях и братьях. О них теперь позаботится Баку и, возможно, российские миротворцы", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева