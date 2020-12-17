Стала известна дата возможной отставки Пашиняна

В Армении оппозиция требует отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна. Политолог Армен Гаспарян выдал у себя в Telegram инсайд о его скорой добровольной отставке, передает Day.Az со ссылкой на Царьград.

На фоне конфликта в Нагорном Карбахе и потерь, которые понесла Армения в противостоянии с Азербайджаном за этот регион, оппозиция республики потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В Ереване вспыхнули митинги, народ на улицах в открытую вступает в противостояние с полицией.

Сам Пашинян в обращении к нации в Facebook заявил, что от своего статуса может отказаться только "на основе достоверных результатов волеизъявления народа". А пока его нет, он и продолжит выполнять функции премьер-министра.

Однако, если судить по инсайду, опубликованному политологом и публицистом Арменом Гаспаряном, армянский премьер всё же намерен покинуть свой пост добровольно. Да ещё в самом ближайшем времени - под Новый год.

Официального подтверждения этой информации пока нет.