Чавушоглу о том, где будут находиться наблюдательные пункты в Карабахе

"Российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет расположен в Агдаме".

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.

Он отметил, что наблюдательные пункты будут находиться на близких к Нагорному Карабаху территориях.

"В меморандуме, подписанном нами с Россией, четко указано, что наблюдательные пункты будут находиться в местах, определенных Азербайджаном", - отметил глава МИД Турции.