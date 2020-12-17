https://news.day.az/politics/1299129.html Чавушоглу о том, где будут находиться наблюдательные пункты в Карабахе
Чавушоглу о том, где будут находиться наблюдательные пункты в Карабахе
"Российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет расположен в Агдаме".
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.
Он отметил, что наблюдательные пункты будут находиться на близких к Нагорному Карабаху территориях.
"В меморандуме, подписанном нами с Россией, четко указано, что наблюдательные пункты будут находиться в местах, определенных Азербайджаном", - отметил глава МИД Турции.
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