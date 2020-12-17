https://news.day.az/politics/1299163.html Усиливаются меры безопасности на территории Ходжавендского района
Усиливаются меры безопасности на территории Ходжавендского района
Усиливаются меры безопасности на территориях нашей страны, освобожденных от оккупации в результате контрнаступления азербайджанской армии.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Ходжавендского районного отделения полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают служебную деятельность на территории района. На территории района установлены служебные посты и безопасность полностью контролируется.
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