https://news.day.az/politics/1299200.html Азербайджан продолжает улучшать обеспечение армейских подразделений - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджан продолжает улучшать обеспечение армейских подразделений - ФОТО - ВИДЕО
Выполняются соответствующие мероприятия по улучшению обеспечения и оснащения подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в то же время в населенных пунктах этих территорий и на новых позициях в высокогорных местностях организовываются служба войск и боевое дежурство.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре