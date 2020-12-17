Азербайджан продолжает улучшать обеспечение армейских подразделений

Выполняются соответствующие мероприятия по улучшению обеспечения и оснащения подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в то же время в населенных пунктах этих территорий и на новых позициях в высокогорных местностях организовываются служба войск и боевое дежурство.