https://news.day.az/politics/1299214.html Михаил Гусман о возможных результатах назначения Ллойда Остина на должность министра обороны США - ВИДЕО
Михаил Гусман о возможных результатах назначения Ллойда Остина на должность министра обороны США - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "49 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".
В ходе передачи были обсуждены текущие события на политической арене США, в частности, выдвижение кандидатуры Ллойда Остина на должность министра обороны страны.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи:
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