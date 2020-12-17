Михаил Гусман о возможных результатах назначения Ллойда Остина на должность министра обороны США

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "49 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".

В ходе передачи были обсуждены текущие события на политической арене США, в частности, выдвижение кандидатуры Ллойда Остина на должность министра обороны страны.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи: