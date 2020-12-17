Армяне перекрыли дороги в Кафане

В Кафане перекрыты дороги. Они не хотят покидать территории Азербайджана, которые оккупировали 30 лет назад, но сейчас им придется уйти и смириться с этим.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Недовольные оккупанты требуют от властей Армении не возвращать территории законным хозяевам, объясняя это тем, что якобы это угрожает приграничным селам.