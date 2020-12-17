https://news.day.az/politics/1299252.html Армяне перекрыли дороги в Кафане - ВИДЕО
Армяне перекрыли дороги в Кафане - ВИДЕО
В Кафане перекрыты дороги. Они не хотят покидать территории Азербайджана, которые оккупировали 30 лет назад, но сейчас им придется уйти и смириться с этим.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Недовольные оккупанты требуют от властей Армении не возвращать территории законным хозяевам, объясняя это тем, что якобы это угрожает приграничным селам.
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