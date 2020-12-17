https://news.day.az/politics/1299255.html Путин вновь заявил, что Карабах - это Азербайджан
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Путин вновь заявил, что Карабах - это Азербайджан
Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ситуация в Карабахе вышла из-под контроля не из-за вмешательства извне. Нарушение прекращения огня в Карабахе было единичным, надеемся, что таким и останется. Главный результат договоренностей по Карабаху - сохранение жизней людей, остальное второстепенно", - сказал В. Путин.
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