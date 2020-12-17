Путин вновь заявил, что Карабах - это Азербайджан

Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



"Ситуация в Карабахе вышла из-под контроля не из-за вмешательства извне. Нарушение прекращения огня в Карабахе было единичным, надеемся, что таким и останется. Главный результат договоренностей по Карабаху - сохранение жизней людей, остальное второстепенно", - сказал В. Путин.