Президент Ильхам Алиев: Без безопасности и стабильности очень сложно строить будущее

Без безопасности и стабильности очень сложно строить будущее.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Афганистана Амануллахом Джейхуном.

"Еще одним важным элементом нашего сотрудничества являются вопросы безопасности. Как вы знаете, Азербайджан уже около 20 лет принимает участие в миротворческих операциях в Афганистане. На протяжении всех этих лет мы демонстрировали приверженность сохранению безопасности в вашей стране. Как вам известно, увеличив некоторое время назад число наших военнослужащих, мы продемонстрировали свое отношение к вопросу безопасности в вашей стране, свою политику, связанную с безопасностью в вашей стране. Потому что без безопасности и стабильности очень сложно строить будущее. Мы хорошо это знаем. В начале 1990-х годов мы столкнулись со схожей ситуацией. В Азербайджане царили разрозненность, хаос, политический, экономический и военный кризис, что привело к потере нами части своих территорий. Таким образом, усилия вашего правительства под руководством Президента уже дают плоды, и мы всегда рады участию в вашей программе модернизации. В настоящее время есть продвижение и в региональных транспортных вопросах. Рады, что через Азербайджан из Афганистана на международные рынки уже транспортируются определенные грузы.

Мы с удовольствием предоставляем свои транспортные возможности. Как вам известно, транспортная сфера всегда находится на повестке моих встреч с вашим Президентом, и мы наблюдаем здесь хороший прогресс. Учитывая изменения в региональной геополитической ситуации, конечно же, возникнут новые возможности для сотрудничества", - сказал глава государства.