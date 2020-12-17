Президент Ильхам Алиев: Афганистан был одной из первых стран, которая оказала общественную поддержку Азербайджану
Афганистан был одной из первых стран, которая оказала общественную поддержку Азербайджану.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Афганистана Амануллахом Джейхуном.
"Хочу выразить признательность братскому Афганистану за поддержку нашей справедливой позиции в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Афганистан всегда занимал открытую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана. Он всегда нас поддерживал и на уровне Президента, министра иностранных дел и других высокопоставленных чиновников подчеркивал, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена и правда на нашей стороне. В то же время мы ощутили эту поддержку и в ходе войны. Афганистан был одной из первых стран, которая оказала общественную поддержку Азербайджану. Мы благодарны за это, весь азербайджанский народ знает это и высоко ценит. Мы считаем это символом братства и в то же время признаком уважения международного права. Потому что историческая правда и справедливость на нашей стороне. Международное право на нашей стороне. Нагорный Карабах - составная часть Азербайджана, и это признается так и международным сообществом. Восстановление нашей территориальной целостности и Победа в Отечественной войне, конечно же, продемонстрировали мощь нашего государства, волю азербайджанского народа и единство наших слов и действий. Таким образом, обещания, которые были даны азербайджанскому народу в связи с завершением войны и освобождением наших оккупированных территорий, и взятые в этой связи обязательства были выполнены", - отметил Президент Ильхам Алиев.
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