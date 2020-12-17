Президент Ильхам Алиев: Армения оскорбила чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира

Армения оскорбила чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Афганистана Амануллахом Джейхуном.

"Все наши города и села разрушены, исторические памятники сравнены с землей, культурные памятники уничтожены. Наши мечети либо разрушены, либо использовались для содержания скота. Этим они оскорбили чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира. Увидев эти фотографии и видеоматериалы, мусульмане всего мира еще раз понимают, с какими бедами мы столкнулись за долгие годы, чего мы добились, освободив наши территории, земли и вернувшись к историческим корням. Как вы знаете, в некоторых случаях Армения предпринимает попытки наладить связи или укрепить отношения с мусульманскими странами. Но я уверен, что мусульмане всего мира, увидев эти видео, дадут сильный месседж своим правительствам, чтобы они воздерживались от любых контактов со страной, которая разрушает мечети, держит там свиней и поощряет исламофобию. Здесь могут быть политические или иные интересы, но я считаю, что все мусульмане мира, объединив свои голоса, должны послать агрессору сильный месседж о том, что то, что они сделали, неприемлемо и не будет забыто мусульманами", - сказал глава государства.