В Азербайджане еще 5 политическим партиям предоставлены офисы

По поручению Президента Азербайджанской Республики продолжается процесс обеспечения политических партий нежилыми площадями, являющимися государственной собственностью.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экономики, Государственная служба по вопросам имущества при министерстве предоставила ключи от офисов еще 5 политическим партиям. Это AĞ Партия, Партия Великий Азербайджан, Партия национального единства, Партия Альянс во имя Азербайджана, Партия национальной солидарности.

Таким образом, за последние дни Государственная служба по вопросам имущества обеспечила нежилыми площадями 10 политических партий.

В ближайшее время предусмотрено предоставить площади под офис и другим политическим партиям.