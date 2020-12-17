Учитель истории из Гянджи Рашад Мамедов, ставший шехидом в Карабахе

История - это наука, которая делает человека гражданином! Учитель истории - ведущая фигура в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, которая закладывает широчайшие возможности для формирования у учащихся общечеловеческих идеалов, высоких моральных качеств, духовности, патриотизма, готовности к труду и защите нашей Родины. Наступает момент, когда учитель истории становится воином и подает личный пример ученикам...

В рамках проекта Trend "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям Day.Az материал о Рашаде Мамедове, который за проявленный героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны удостоен медали "Vətən uğrunda" ("За Родину", посмертно).

Рашад Мамедов, 32-летний учитель истории Гянджинской средней школы №16 имени Мирзы Шафи Вазеха, стал шехидом в боях за освобождение наших земель от армянской оккупации на Физулинском направлении.

Он с отличием окончил магистратуру Гянджинского государственного университета. Начал педагогическую деятельность в 2018 году, набрав 51 балл на конкурсе по приему на работу учителей. Отлично зная историю, Рашад рассказывал своим ученикам о временах, когда армяне впервые появились на Кавказе, как стали нагло предъявлять претензии азербайджанскому народу, который в свое время приютил их. Как известно, после российско-иранской войны и заключения Тюркменчайского договора 10 февраля 1828 года, придавшего официальный характер разделению Азербайджана на две части, на наши земли Царской Россией в 1828-1896 гг. из Ирана и Турции было переселено 2 млн. 200 тыс. армян. Из них около миллиона было поселено на западных землях Азербайджана, а оставшаяся часть - в Карабахской и Елизаветпольской (Гянджа) губерниях. При покровительстве русских царей, высших правительственных кругов, армяне стали притеснять азербайджанцев, проводить грабежи и массовые убийства мирного азербайджанского населения. В 1918 году на западных землях Азербайджана была создана Армения. В начале 20 века армянскими дашнаками были организованы кровавые этнические чистки азербайджанского населения, начиная с 40-50-х годов и в конце 80-х годов из Армении было депортировано более 500 тысяч азербайджанцев, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года учинен Ходжалинский геноцид и жестоко убиты более 600 мирных граждан, сотни пропали без вести. На протяжение последних почти 30 лет 20 процентов наших земель находилось под пятой армянских агрессоров.

Конечно, учитель истории говорил ученикам, что обязательно настанет время и справедливость восторжествует, враг будет повержен и изгнан с наших земель, а он сам будет в первых боевых рядах.

"Мы сами напишем свою историю. Армянские агрессоры будут уничтожены. Славная история Азербайджана будет вечно жить в сердцах нашего народа!", - говорил учитель.

Еще во время июльских событий этого года, когда армянские ВС совершили очередную провокацию в Товузском районе, он записался добровольцем. С первых дней войны сражался на различных участках фронта, навечно вписав свое имя в историю Азербайджана. Это был настоящий учитель и боец! Он написал свою историю освободительной борьбы!