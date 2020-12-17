Старший сержант ВВ МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за Шушу

Старший сержант внутренних войск МВД Мамедов Шахлар Шахин оглу в числе шехидов Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в министерстве, Шахлар Мамедов родился в 1995 году в селе Арабгардашбейли Нефтчалинского района.

Он стал шехидом седьмого ноября в боях за освобождение города Шуша.