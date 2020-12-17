https://news.day.az/politics/1299293.html Старший сержант ВВ МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за Шушу - ФОТО
Старший сержант ВВ МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за Шушу - ФОТО
Старший сержант внутренних войск МВД Мамедов Шахлар Шахин оглу в числе шехидов Отечественной войны Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в министерстве, Шахлар Мамедов родился в 1995 году в селе Арабгардашбейли Нефтчалинского района.
Он стал шехидом седьмого ноября в боях за освобождение города Шуша.
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