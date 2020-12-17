Названо число медработников, ставших шехидами в Отечественной войне

"В ходе Отечественной войны наряду с военнослужащими большой героизм проявил и медицинский персонал министерства обороны".

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам заявил заместитель начальника Главного управления медицинской службы Минобороны полковник Эльхан Ибрагимов.

По его словам, в ходе боевых действий 159 медицинских работников получили ранения, в общей сложности 42 медицинских работника героически погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них - 9 врачей, 7 фельдшеров, 26 санитаров.