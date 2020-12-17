Когда начались бои, я уже год как служил в армии. Наш боевой путь, начавшийся в сентября в селе Талыш Тертерского района, завершился празднованием победы в Шуше.

Об этом в четверг сказал Trend 19-летний участник Отечественной войны Амиль Муталлимов, передает Day.Az.

По его словам, после того, как в первые дни боев было освобождено село Талыш, они вдохновились еще больше и шли только вперед: "Как известно, с 27 сентября азербайджанская армия начала успешную контрнаступательную операцию. В первые дни боев я и другие мои сослуживцы уничтожили вражеские силы на высотах вокруг села Талыш. До 29 сентября здесь шли ожесточенные бои, а первого октября эта территория уже находилась под нашим контролем. Начиная с 3 октября, мы освободили высоты вокруг села Суговушан в Тертере. Наш успех заставил бежать армянских военнослужащих, бросив на поле боя военную технику, боеприпасы и даже раненых. После освобождения высот вокруг Суговушана мы уже отчетливо видели впереди Агдере".

Муталлимов отметил, что вместе с сослуживцами он также участвовал в боях за освобождение нескольких сел Физули: "Когда мы вошли в Физули, он еще не был полностью освобожден. Первое задание было освободить село Дедели, оно считалось стратегическим местом. После его освобождения вся территория Физули перешла под контроль нашей армии. В конце 44-х дневной войны наши подразделения уже дошли до леса Топхана в Шуше, где тоже была проведена успешная операция. За это время мы сражались за освобождение около 10 сел и поселков. В день Победы, слушая выступление Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, мы отмечали праздник. Я очень счастлив, что в мои 19 лет Всевышний подарил мне судьбу пройти этот славный путь".