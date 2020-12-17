Распоряжение Президента Азербайджана выполняется: на начальном этапе оказывается помощь 6 143 семьям

Сегодня было опубликовано распоряжение Кабинета министров Азербайджана, подписанного в целях исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 14 декабря 2020 года "О дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению средства в размере 9 068 128 манатов, первоначально рассчитанные на основании списков, представленных рабочими группами, будут профинансированы из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда.

Средства распределяются на основании списков, рассчитанных и представленных рабочими группами, следующим образом:

Исполнительной власти города Гянджа - 2 920 500 манатов;

Исполнительной власти города Мингячевир - 67 000 манатов;

Исполнительной власти Агдамского района - 1 848 500 манатов;

Исполнительной власти Агджабединского района - 586 000 манатов;

Исполнительной власти Бардинского района - 233 000 манатов;

Исполнительной власти Бейлаганского района - 124 000 манатов;

Исполнительной власти Джебраильского района - 41 000 манатов;

Исполнительной власти Нафталанского района - 4 000 манатов;

Исполнительной власти Тертерского района - 2 296 500 манатов;

Исполнительной власти Физулинского района - 494 500 манатов;

Исполнительной власти Геранбойского района - 421 500 манатов.

Средства будут перечислены на соответствующие казначейские счета исполнительных властей.

Министерство финансов и соответствующие органы местной исполнительной власти на основании списков, представленных в Госкомиссию рабочими группами, в 10-дневный срок осуществят выплату рассчитанной на гражданское население финансовой помощи на банковские счета (в том числе, банковские карты) владельцев жилых домов или их законных представителей. Отчет о результатах будет представлен в Кабинет министров Азербайджана.

Первоначальная помощь не включает плату за ущерб транспортным средствам.

В результате деятельности Рабочих групп было установлено, что поврежден 8 221 объект недвижимости. Из этого числа полностью разрушены 300 частных домов, 75 вспомогательных построек и 10 многоквартирных домов.

Пострадало 222 транспортных средства, 21 из них полностью пришло в негодность.

Погибло 989 голов крупного рогатого скота.

В рамках исполнения соответствующего распоряжения Президента Азербайджана от 14 декабря 2020 года на предварительном этапе 258 семьям, чьи дома были разрушены и пришли в аварийное состояние, предусматривается выплатить 3 151 500 манатов (6000 манатов на семью и 1500 манатов на члена семьи), а 5885 семьям, чьи дома были повреждены, - 5 885 000 манатов (1000 манатов на семью).

Владельцам недвижимости, которая не подлежит восстановлению или ремонту, будет предоставлено жильё в новостройках, построенных на основании современных проектов.

Имущество, подлежащее восстановлению и ремонту, будет отремонтировано и восстановлено за государственный счет.