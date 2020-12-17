Армянские сепаратисты могут устроить "второй Карабах" во Франции

Day.Az представляет интервью АМИ Trend с послом Азербайджана во Франции Рахманом Мустафаевым.

- Господин посол, недавно в СМИ Азербайджана появилась информация о том, что прокуратура Франции начала предварительное следствие по представленным посольством Азербайджана в Париже фактам участия граждан Франции в совершении военных преступлений в ходе второй карабахской войны. О чем идет речь?

- В течение сентября - октября мы собирали всю информацию, которая появлялась во французских СМИ и социальных сетях об участии граждан Франции в карабахской войне на стороне Армении. В начале ноября мы проанализировали всю эту информацию вместе с нашими адвокатами и подготовили соответствующие обращения на имя национального прокурора по борьбе с терроризмом и прокурора Республики. В этих письмах мы дали информацию о правовых и политических аспектах конфликта, привели факты участия граждан Франции в боевых действиях на стороне Армении и призвали их использовать закон и все правовые механизмы для наказания правонарушителей и предотвращения нелегального участия граждан Франции в развязанной против Азербайджана войне. Недавно мы получили от наших адвокатов информацию о том, что по нашему запросу на основании соответствующих статей уголовно-процессуального кодекса прокуратура Франции открыла предварительное следствие по подозрению в "соучастии в совершении преступного деяния". Это очень важный шаг вперед.

- Какие законы нарушили граждане Франции, приняв участие в боевых действиях?

- Прежде всего отмечу, что это суд решит, нарушен ли закон или нет, пока же идет предварительное следствие. Но мы ссылались на то, что по нашему мнению нарушены статьи Уголовного кодекса Франции, которые предусматривают, что граждане Франции армянского и неармянского происхождения, специально завербованные для "участия в совершении согласованных актов насилия, направленных на свержения действующих институтов власти и подрыва территориальной целостности государств", должны быть привлечены к уголовной ответственности. Это 5 лет тюремного заключения и 75000 евро штрафа.

- Иными словами, есть вероятность, что французские наемники понесут наказание?

- Безусловно, есть. Во всяком случае, следствие начато. Более того, армяне Франции уже почувствовали, что их участие в боевых действиях против Азербайджана будет иметь последствия. После того как было открыто предварительное следствие по нашему запросу, многие армяне, вернувшиеся из Еревана в Париж, прошли в аэропорту прибытия специальные собеседования в полицейском участке аэропорта, целью которых было выяснить мотивы их поездки в Армению в период активных боевых действий. По нашей информации, через эти собеседования прошло более 200 человек. Это не означает, что все они участвовали в боевых действиях, но фактом остается то, что под подозрение попали все.

- Что это означает?

- Это означает, что многие французские армяне, вернувшиеся из Армении в ноябре-декабре, попали - независимо от того, были ли они в зоне военных действий или нет, в так называемый реестр S (аббревиатура от первой буквы в слове безопасность, "Sûreté de l'Etat", или государственная безопасность), в который помещают лиц, представляющих потенциальную или реальную угрозу национальной безопасности этой страны. Для сравнения отмечу, что в этом же списке (шкала варьируется от 1 до 16 в зависимости от степени угрозы, исходящей от подозреваемого) уже находятся те граждане Франции, которые совершили реальные преступления, в том числе и террористические акты, на территории самой Франции или за ее пределами. Соседство у т.н. "армянских героев" не самое приятное, но вполне "заслуженное".

- Предварительное следствие касается только французских армян или всех граждан этой страны?

- Следствие будет касаться всех граждан Франции, в частности, лидера ультра-правой неофашистской организации "Зуавы Парижа", который не скрывал, что едет "сражаться в Карабах против мусульман". Эта организация была создана в конце 2017 г. и "прославилась" своими агрессивными расистскими заявлениями и выходками, нападениями на журналистов, антифашистов и выходцев из африканских стран, устройством беспорядков во время демонстраций, в частности, демонстраций "желтых жилетов" в конце 2018 г. В июне этого года вопрос о противоправных экстремистских акциях данной организации даже поднимался в Сенате перед министром внутренних дел, от которого потребовали "положить конец деятельности этой опасной организации". Кстати, очень символичной является эта связь между армянскими сепаратистами и французскими неофашистами.

- Связаны ли эти действия прокуратуры с изменением позиции Франции в отношении причин войны, в отношении нашей страны?

- Не думаю, что речь идет об изменении позиции Франции. Причиной, на мой взгляд, является реальная озабоченность французских властей, органов безопасности и внутренних дел в связи с возможными опасными последствиями переноса конфликта на французскую территорию. Ведь не исключено, что некоторые граждане этой страны вернулись из карабахского региона Азербайджана с оружием через другие европейские страны автотранспортом.

Поэтому власти опасаются, что французские армяне, принимавшие участие в боевых действиях, станут причиной новых проблем в самой Франции, провокационных действий в отношении общественного порядка, источником напряженности в отношениях с многочисленной, почти 700-тысячной турецкой общиной, а также с азербайджанской общиной. Тем более, что в течение этого года, особенно в июле-ноябре такие провокации со стороны радикальных кругов армянской диаспоры часто имели место, как против членов турецкой общины, так и против нашей дипмиссии, наших дипломатов и наших соотечественников, проживающих и работающих во Франции.

Следует также учитывать, и об этом правоохранительные органы Франции также нами проинформированы, что многие друзья Азербайджана из числа французских депутатов, сенаторов и журналистов до сих пор получают от франко-армянских радикалов угрозы, вплоть до физической расправы, на свои адреса в социальных сетях. Что не удивительно, ведь террористическая организация АСАЛА действует во Франции практически открыто, ее представителей принимают официальные лица, например, мэр Парижа.

Одним словом, мы будем ждать от прокуратуры информации по ходу предварительного следствия и реагировать по ситуации. В принципе, наша стратегия базируется на простом принципе - реагировать на все без исключения многочисленные провокации и недружественные акции против нашей страны.