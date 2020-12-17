Вклад Президента Ильхама Алиева в восстановление нашей территориальной целостности неоспорим

Заслуги президента Ильхама Алиева в восстановлении нашей территориальной целостности неоспоримы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Арзу Нагиев в интервью "Real Interview".

Нагиев сказал, что пиком для Азербайджана в 2020 году является завершение 30-летнего конфликта победой. Эта победа является результатом единства Верховного Главнокомандующего Азербайджана и азербайджанского народа:

"Этот год запомнился результатами успешных реформ, проведенных Президентом. Социальные, политические и экономические реформы однозначно дали о себе знать во время 44-дневной войны".