https://news.day.az/politics/1299339.html Вклад Президента Ильхама Алиева в восстановление нашей территориальной целостности неоспорим - Арзу Нагиев - ВИДЕО
Вклад Президента Ильхама Алиева в восстановление нашей территориальной целостности неоспорим - Арзу Нагиев - ВИДЕО
Заслуги президента Ильхама Алиева в восстановлении нашей территориальной целостности неоспоримы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Арзу Нагиев в интервью "Real Interview".
Нагиев сказал, что пиком для Азербайджана в 2020 году является завершение 30-летнего конфликта победой. Эта победа является результатом единства Верховного Главнокомандующего Азербайджана и азербайджанского народа:
"Этот год запомнился результатами успешных реформ, проведенных Президентом. Социальные, политические и экономические реформы однозначно дали о себе знать во время 44-дневной войны".
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