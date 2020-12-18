Армянские заявления о возвращении азербайджанцев в Карабах

Армению будоражит сообщение о возвращении в Ханкенди 12 тысяч азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами поле оккупации города в 1991 году. И пусть это сообщение, по некоторым данным, было вначале запущено самой армянской стороной - уже неважно. Паника и раздрай в армянском обществе, царящие после разгрома от Азербайджана, подхватили эту информацию и превратили ее в очередную национальную трагедию.



Не исключено, что фактор возвращения азербайджанцев в Ханкенди - а это не менее 12 000 человек - нужен в Армении как фактор внутриполитической игры и давления на Пашиняна. Ведь что может быть лучше, чем шантаж страхом возвращения азербайджанцев в свои исконные города и села в Карабахе? Нет лучшего способа давить на любую армянскую власть. Особенно на Пашиняна, особенно сегодня.

К слову, пресс-секретарь Воваевича прокомментировала этот вопрос. Беженцы вернутся на родные земли, об этом сказано в трехстороннем заявлении, напомнила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, сообщает "Вестник Кавказа".

"В трехстороннем заявлении есть пункт, согласно которому беженцы вернутся туда, куда должны вернуться. А по части количества - я не в Азербайджане и не представляют эту страну", - ответила пресс-секретарь премьера на вопрос армянских СМИ о достоверности информации о возвращении азербайджанских беженцев и о их числе.

Согласно трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении от 10 ноября, в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев возвращаются внутренне перемещенные лица и беженцы.