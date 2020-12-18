Сегодня Милли Меджлис обсудит 16 вопросов

Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.

На повестке заседания следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О полном страховании вкладов" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О страховании вкладов" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об образовании" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О физической культуре и спорте", "О профессиональном образовании" и "Об общем образовании" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджана (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана № 74-İQ от 17 мая 1996 года "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана.

12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

13. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана" № 1559-VQD от 9 апреля 2019 года и "О внесении изменений в закон Азербайджана "О таможенном тарифе"" № 1560-VQD от 9 апреля 2019 года.

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О медиации".

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О бухгалтерском учете" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в утвержденное законом Азербайджана № 768-IQ от 7 декабря 1999 года "Положение о службе в таможенных органах" (первое чтение).