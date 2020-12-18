Хулуси Акар о работе в связи с коридором в Нахчыван и Лачинским коридором

Работа в связи с коридором в Нахчыван и Лачинским коридором идет параллельно.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Day.Az.

По его словам, в связи с этим продолжаются переговоры, в предстоящие дни данный вопрос найдет свое решение.