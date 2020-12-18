https://news.day.az/politics/1299390.html Хулуси Акар о работе в связи с коридором в Нахчыван и Лачинским коридором
Хулуси Акар о работе в связи с коридором в Нахчыван и Лачинским коридором
Работа в связи с коридором в Нахчыван и Лачинским коридором идет параллельно.
Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Day.Az.
По его словам, в связи с этим продолжаются переговоры, в предстоящие дни данный вопрос найдет свое решение.
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