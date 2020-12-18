https://news.day.az/politics/1299391.html В Карабахе строго соблюдается режим прекращения огня, мы контролируем процессы - Хулуси Акар
В Карабахе строго соблюдается режим прекращения огня, мы контролируем процессы - Хулуси Акар
"Совместный турецко-российский мониторинговый центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня после войны в Карабахе, будет находиться в Агдаме. Идут строительные работы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Hürriyet", об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Отметив, что под руководством генерала в готовность приведен другой персонал, турецкий министр подчеркнул, что в Азербайджан направлены специалисты по укреплению:
"Они будут там проходить учения, а также осуществлять миноискательные операции".
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