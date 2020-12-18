В Азербайджан из России экстрадированы два преступника

Два человека, объявленных в международный розыск, были задержаны и экстрадированы в Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, выявлены основательные подозрения в том, что обвиняемый по уголовному делу, рассматриваемому в Гянджинской военной прокуратуре Тагиев Урфан Бархудар оглу 23 сентября в 12.00 самовольно покинул Н-скую воинскую часть на территории Дашкесанского района, дезертировал, не явившись на место службы. Также, обвиняемый по уголовному делу, которое рассматривается в суде Насиминского района Баку, Агаев Агададаш Валех оглу 01.01.2018 г., присвоив чужое имущество, сбежал с места происшествия.

Кроме того, гражданин России, обвиняемый по делу, которое рассматривается в суде города Иркутск, Тагиев Мунакиф Рагуб оглу в ходе конфликта в мае 2014 года нанес ножевые удары Бурковой Наталье Владимировне.

Указанные лица были объявлены в международный розыск, на основании запросов Генпрокуратуры экстрадированы на родину У.Тагиев и А.Агаев. М.Тагиев был экстрадирован в Россию.