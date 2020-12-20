Вот как армяне присваивали православные церкви в Карабахе

После начала второй карабахской войны патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил готовность вместе с религиозными лидерами Армении и Азербайджана содействовать установлению мира на многострадальной земле Нагорного Карабаха: "Пусть хронометр кровопролитной распри остановится во имя мирного будущего. Армения и Азербайджан исторически были и будут соседями, азербайджанцам и армянам в любом случае жить бок о бок друг с другом".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, эти слова стали особенно актуальными на фоне попыток Армении втянуть Москву в конфликт, в частности, путем разыгрывания религиозной карты с упором на репутацию России как защитницы христианских ценностей. В этом контексте стоит обратить внимание на два момента: во-первых, конфликт Армении и Азербайджана не имеет никакого отношения к вопросами веры; во-вторых, армянская Церковь по многим параметрам очень отличается от русской.

Немного теологии. Монофизитство признает в Иисусе Христе только одну природу, а не две (божественную и человеческую), как учит православие. Появление этой доктрины имело не только догматические, но и политические причины. Служители РПЦ говорят, что армяне мало интересуются собственной христологической традицией; армянская сторона готова обсуждать вопросы социального служения, пастырской практики, проблемы общественной и церковной жизни, но к обсуждению догматических вопросов интереса не обнаруживает.

В армянских храмах мало икон - верующие обычно молятся перед распятьем. Тут тоже не обошлось без политики: считается, что все армянские иконы в давние времена уничтожили угнетатели и с тех пор традиция почитания божественных образов угасла.

В армянской Церкви используют юлианский календарь, а не григорианский, как в русском православии - все церковные праздники чаще совпадают с католическими, а не с русскими православными.

Наложение крестного знамения в армянской и русской Церкви тоже отличается: армяне крестятся слева направо со словами "во имя Отца и Сына и Духа Святого", а русские справа налево со словами "во имя Отца и Сына и Святого Духа". Дух связывают с сердцем, поэтому при произнесении этого слова рука должна касаться левой стороны груди.

Храмовая архитектура Армении заслуживает отдельного внимания. Армянскую церковь сложно спутать даже с грузинской, не говоря уже о византийской или, тем более, русской. Главная характерная черта армянских храмов - конусообразный купол.

Именно купол после освобождения азербайджанской армией Шуши позволил судить о том, что в ходе оккупации армяне переделывали под свои не только албанские, но и русские храмы.

Как заявил епископ РПЦ, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин), "к сожалению, есть информация о плохом состоянии православных храмов на освобожденных территориях. Был изменен внешний и внутренний облик православного храма Иоанна Предтечи в Шуше. За эти годы он был арменизирован. С храма сняли купола, маковки с колоколен, заменив их атрибутами армяно-григорианской церкви. Церковь Преображения Господня в Ходжавенде находится в ужасном состоянии, хотя в советское время это был красивый храм. Сейчас там только четыре стены, заросшие бурьяном и деревьями".

Русская церковь в Ходжавенде, построенная в 1894 году, представляет собой ценность не только как место религиозного поклонения, но и как памятник архитектуры. Но в начале 1990-х она оказалась на оккупированной Арменией территории и за 30 лет пришла в упадок.

Русская церковь в Шуше была построена еще раньше, в 1847 году. После оккупации Нагорного Карабаха в 1992 году армяне разрушили ее купол, водрузив свой и переименовав ее в "Ханач жам". Произошло это, естественно, без уведомления и разрешения местной епархии РПЦ.

Так фальсификация истории и культуры стала инструментом достижения политических целей. Историки давно подметили, что там, где армянское население становится большинством и приходит к власти, тотально уничтожаются все памятники культуры, духовности, истории, принадлежащие другим народам. На основе этих исторических фантазий искажается история других регионов и уничтожается их наследие.