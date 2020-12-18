https://news.day.az/politics/1299475.html Cоглашение по карабахскому конфликту будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе - президент Казахстана
Cоглашение по карабахскому конфликту будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе - президент Казахстана
Достигнутое при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе является единственным верным выбором в сложившейся критической ситуации.
Об этом, как передает Day.Az, сказал в ходе заседания глав стран СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Надеюсь, что это историческое соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. По сути дела, потушен очаг конфликта на постсоветском пространстве, отравлявший политическое сотрудничество в Содружестве на протяжении всего его существования", - сказал он.
Токаев подчеркнул, что в это тяжёлое для всех время особое значение получает сотрудничество стран СНГ.
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