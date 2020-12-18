Cоглашение по карабахскому конфликту будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе

Достигнутое при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе является единственным верным выбором в сложившейся критической ситуации.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в ходе заседания глав стран СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Надеюсь, что это историческое соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. По сути дела, потушен очаг конфликта на постсоветском пространстве, отравлявший политическое сотрудничество в Содружестве на протяжении всего его существования", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что в это тяжёлое для всех время особое значение получает сотрудничество стран СНГ.