Решение карабахского конфликта имеет огромное значение для обеспечения устойчивого развития на всем пространстве СНГ

Узбекистан приветствует достигнутые при активном содействии президента России Владимира Путина договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в ходе заседания глав стран СНГ президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Уважаемые коллеги, этот год для нас стал непростым. Мы с серьезным беспокойством следили за ситуацией в отдельных странах СНГ, где наблюдались вызовы миру и стабильности. Благодаря политической воле и своевременным мерам развитие событий удалось вернуть в нормальное русло", - сказал Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления.

Глава государства заявил, что Узбекистан приветствует достигнутые при активном содействии президента России Владимира Путина договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Найдено важное решение конфликта в соответствии с принятыми документами и резолюциями ООН. Оно имеет огромное значение для обеспечения стабильности и устойчивого развития на всем пространстве СНГ", - заключил президент.

В повестку дня саммита также были включены вопросы оценки современного состояния и перспектив развития многоплановых отношений в рамках СНГ по всем направлениям политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в сфере совместного противодействия новым вызовам и угрозам.