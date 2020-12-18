Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией последовательно реализуется, российские миротворцы делают все, чтобы ситуация в Нагорном Карабахе не обострялась.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Москва, предпринимая посреднические усилия по установлению мира в Нагорном Карабахе, стремилась следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ.

По словам президента РФ, в настоящее время прекращение огня, заключенное между Баку и Ереваном при посредничестве России, последовательно реализуется.