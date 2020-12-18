Президент Ильхам Алиев: Вакцинация от коронавируса в Азербайджане начнется в начале нового года, будет добровольной и за счет государства

Вакцинация от коронавируса в Азербайджане начнется в начале нового года, будет добровольной и за счет государства.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщает Day.Az.

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