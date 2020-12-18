Целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева обусловила победу в Отечественной войне

Причиной сегодняшних успехов и побед Азербайджана во всех сферах и направлениях является правильная и целенаправленная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым. Политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, отражающая интересы народа и государства, рассчитанная на светлое будущее и перспективу.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев проводит независимую политику, и сегодня имя и престиж Азербайджана, которые вызывают гордость у каждого азербайджанца в мире, связаны с этой независимой политикой.

"Благодаря нашей сильной позиции, все с нами считаются, некоторым иногда приходится это делать. Мы убедились в этом во время войны. Независимая политика, о которой я говорил, и решимость нашего лидера помогли нам в 44-дневной Отечественной войне. Правильные шаги и стратегия, предпринятые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, привели нас к победе, сделали победителями.

Хочу отметить, что в то время на нас оказывалось давление извне. Об этом глава государства неоднократно заявлял как в своих интервью зарубежным СМИ, так и в обращениях к народу. Верховный Главнокомандующий сказал, что многие внешние силы объединили свои усилия, чтобы не допустить победу нашей армии. Но смогли ли они повлиять на волю Верховного Главнокомандующего и помешать нашему победному маршу? Нет! Президент Ильхам Алиев пошел до последнего, мужественно защитив позицию Азербайджана и освободив Карабах от оккупации, обеспечил территориальную целостность Азербайджана, переписал историю, которой мы будем гордиться на протяжении столетий", - добавил Эльшан Мусаев.