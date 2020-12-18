Aзербайджанский ученый рассказала в Польше о карабахских реалиях

Координатор Совета азербайджанцев Польши по Нижней Силезии, преподаватель Вроцлавского университета, доктор гуманитарных наук Илаха Керимова выступила в качестве докладчика на лекции в онлайн-формате, организованной Центром дебатов Ягеллонского фонда, сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

После лекции, посвященной теме "Aзербайджан на международной арене", азербайджанский ученый также приняла участие в часовой беседе.

В ходе беседы Илаха Керимова говорила о политике и модели мультикультурализма Азербайджанского государства, проживающих в нашей стране национальных меньшинствах и этнических группах. Отметив, что армяне были переселены на азербайджанские земли во времена царской России, наша соотечественница представила подробную информацию о причинах возникновения нагорно-карабахского конфликта, карабахских реалиях, закрепленности территориальной целостности Азербайджана в 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, соответствующих документах Европейского Союза и Европейского парламента, правильной и справедливой позиции Азербайджана в карабахском вопросе.

Было подчеркнуто, что миролюбивый, мультикультуральный, толерантный Азербайджан наладил дружественные и братские отношения со всеми странами, кроме Армении. Отмечено, что Aзербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне. Привлечено внимание к тому, что армяне, совершившие такое противоречащее человечности чудовищное преступление, как Ходжалинский геноцид, покидая оккупированные Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы Азербайджана, учинили акты экологического террора.