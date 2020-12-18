https://news.day.az/politics/1299542.html В Азербайджане еще 4 политическим партиям предоставили офисы - ФОТО
В Азербайджане еще 4 политическим партиям предоставили офисы - ФОТО
По поручению Президента Азербайджанской Республики продолжается процесс обеспечения политических партий нежилыми площадями, являющимися государственной собственностью.
Как сообщили Day.Az в министерстве экономики, Государственная служба по вопросам имущества при министерстве предоставила ключи от офисов еще 5 политическим партиям. Это партия Республиканцев Азербайджана, Партия Азадлыг, Партия "Текамюль", партия Нациоального движения.
Таким образом, за последние дни Государственная служба по вопросам имущества обеспечила нежилыми площадями 14 политических партий.
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