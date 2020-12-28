Международное сообщество должно осудить топонимическую войну армян против Азербайджана

Эта статья не возникла от фанатичной веры в правильность только своего понимания истории. Доказывая свою точку зрения, я призываю соответствующие структуры обратить внимание к теме, исходя из норм и правил международного права, а также межгосударственных соглашений.

Об этом Day.Az сказал кандидат филологических наук, общественный деятель и журналист Анар Гасанов.

"История доказывает, что старые названия городов, рек, озер и гор заменяются, когда местное население в результате войны родные места покидает или же физически уничтожается. Оккупация Карабаха и прилегающих районов Азербайджана в начале девяностых сильно изменила и топонимический облик конфликтного региона. В результате все населенные пункты в захваченных Арменией территориях были переименованы и теперь почти все города бывшего НКАО и прилегающих территорий имеют по два названия, одно из которых не признается азербайджанской стороной, а другое - армянской", - заявил журналист.

К сожалению, продолжил он, историческая военная победа Азербайджана все еще в незавершившейся войне между Арменией и Азербайджаном не сняла с повестки тему с армянскими названиями азербайджанских населенных пунктов, а наоборот, топонимическая война с Арменией, как часть войны с историей, стала иметь новые стороны.

"Но сегодня азербайджанцев мало заботит, как называют в недружественной стране освобожденные Агдам, Лачин или Шушу. Ведь и в Азербайджане практически всю территорию Армении помнят по старым названиям, уходящим корнями в историю тюркского этноса. В Баку, больше всего, мягко говоря, встречают непониманием топонимическую войну общественных и политических кругов, гражданских институтов, в частности СМИ России по отношении к Азербайджану", - отметил общественный деятель.

Анар Гасанов считает необходимым вникнуть в суть проблемы и разобраться в особенностях ведущейся топонимической войны и в субъектах, её ведущих.

"Чтобы раскрыть тему, надо начать с уточнения термина, который важен для понимания сути происходящего. Топоним - это имя собственное, обозначающее собственное название географического объекта. Например, Ханкенди - это топоним. Топонимы изучаются наукой топонимикой.

В России топоним Ханкенди, одного из актуальных городов мира из-за последних событий, мало кому о чем-то говорит, потому что, начиная от журналистов и заканчивая до командующего миротворческими силами России в Карабахе, город Ханкенди называют Степанакертом. А обозначение этого города, как столицы Карабаха - никак по-другому не назовешь, как неуважение к суверенитету Азербайджанской Республики. Это и подтверждение того, что в России все еще вопрос со статусом Карабаха считают открытым. Пусть, но называть населенные пункты независимой и дружественной страны, территориальную целостность которой Россия признает, по версии непризнанного образования или соседней страны, к тому же проигравшей войну, вполне можно называть попыткой серьезного удара по азербайджано-российским межгосударственным отношениям", - полагает наш собеседник.

Кандидат филологических наук напомнил и тот факт, что с 26 ноября 1991 года решением Верховного Совета Азербайджанской ССР Степанакерт был переименован в Ханкенди, то есть городу вернули досоветское историческое название. Ведь селение Ханкенди ЦИК-ом Азербайджанской ССР от 10 августа 1923 года было названо Степанакертом в честь руководителя Бакинской Коммуны Степана Шаумяна и стало центром в то время образованной Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР.

"В 1991 году азербайджанские власти восстановили историческое название и еще одного карабахского города - Мартуни, то есть населенный пункт вновь стал называться Ходжавендом. Топоним Мартуни, как и Степанакерт, имеет историю не более 100 лет, а если точно, данный населенный пункт в 1925 году был преобразован в город и назван Мартуни, по псевдониму партийного деятеля А.Ф.Мясникяна.

Как видно, названные в советские годы оба населенных пункта Карабаха не то, что не несут важного смысла, но и связаны с персонами, неприемлемыми для азербайджанского народа. Степан Шаумян, как и Мясникян могут для кого-то считаться революционерами-мучениками, но для азербайджанского общества они виновны в массовых убийствах азербайджанцев весной 1918 года и сохранять имена тех, кто повинен в гибели многих людей, невозможно!", - подчеркнул он.

Далее журналист отметил, что в списке искаженных топонимов есть и Мардакерт, который упразднен как район, переименован в город Агдере и входит в состав Тертерского района. То есть, нет Мардакерта, как и нет так называемой "НКР" - есть Агдере в пределах международно-признанных границ Азербайджана.

"Оскорблением считают азербайджанцы и то, когда вместо тюркского Шуша употребляют армянский вариант названия города - Шуши. Вплоть до установления советской власти в Азербайджане, в Карабахской провинции Елизаветпольского уезда имелся всего лишь один город - Шуша, основанный Панах Али-ханом в пятидесятых годах 18-го века.

Понятно и то, что противник пытается фальсифицировать историю Азербайджана, отражение которой часто находится в названиях топонимов, результатом может быть и негативизм в российско-азербайджанских отношениях. Судя по настроениям в азербайджанском обществе, искажение топонимов в свою очередь может привести к провокациям и противостоянию в двусторонних отношениях, чего и преследуют заинтересованные силы.

Очевидно, что негативному процессу способствуют материалы в СМИ, сопровождающиеся подачей тенденциозной и лживой информации, в частности непрофессионализм и ангажированность авторов популярных политических передач. Но не стоит забывать, что конечная цель топонимической войны, развязанной лоббистами и посыльными журналистами, - ухудшение российско-азербайджанских отношений, ослабление позиции России в Азербайджане, доведение отношений от сотрудничества к недоверию со всеми вытекающим обстоятельствами. Исходя из этого, можно делать вывод, что необоснованное упоминание Мардакертов, Степанакертов, Мартуни и подобных им топонимов, взамен исторических и международно-признанных неминуемо будет служить укреплению позиций лиц с сомнительным сознанием по отношению к миротворческой миссии России, которые способны встать в ряды недоброжелателей Москвы и Баку", - резюмировал Анар Гасанов.

Абдул Керимханов