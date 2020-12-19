Пашинян шантажировал Россию во время войны выходом из ОДКБ

Курс на разрыв отношений с Россией решил взять премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна, об этом 17 декабря сообщил руководитель организации "ВЕТО" Нарек Малян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

По информации Нарека Маляна, когда Пашиняну поступила информация о потере контроля над двумя селами Гадрутского района, он потребовал от главаря сепаратистов Араика Арутюняна устроить акцию протеста у российской миротворческой миссии.

Однако, по словам оппозиционера, Арутюнян наотрез отказался выполнять такое указание.

В ответ на отказ Арутюняна, как сообщил глава "ВЕТО", премьер-министр Армении разразился нецензурной бранью в адрес России и ее руководства.

Вскоре, по данным Маляна, Пашиняну позвонили из Москвы, потребовав объяснений, на что тот заявил, что намерен вывести 102 военную базу РФ из Армении, а также выйти из ОДКБ и ЕАЭС.

Как сообщает оппозиционер, с целью сохранения личной власти Пашинян принял решение просить помощи у Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И именно с этим новым вектором, по словам Маляна, связаны слова Пашиняна о необходимости налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном.