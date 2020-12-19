Симоньяновские СМИ снова пошли против Путина

Многие российские СМИ, включая ТВ и ведущие инфоплатформы, сгруппировались в центр противоречия государственным интересам РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, значимую роль в этом процессе играет армянская политическая диаспора, осуществляющая определенный контроль и управление российским медиапространством.

В частности, находящееся под руководством Маргариты Симоньян российское государственное агентство РИА Новости заметно отличилось в плане ведения информационной войны в интересах Армении и несоблюдения интересов РФ как таковых, особенно за период второй Карабахской войны. Примеров масса, и мы неоднократно обращали на них внимание. Вот один из последних: ""Президент" Карабаха обратится с видеообращением к соотечественникам".

Транслирование подобных подходов с превращением военных преступников в "президенты" несуществующего государственного образования противоречит официальной позиции РФ и концепции Московского завления, под которым стоит подпись Президента РФ Владимира Путина. В ходе своей вчерашней пресс-конференции глава государства в очередной раз подтвердил официальную позицию РФ относительно принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

Симоньяновские провокации на РИА Новости активно обсуждаются в соцсетях и создают напряжение в адрес России. И такой материал, например: "Степанакерт помнит о войне, но не хочет о ней думать".

Люди пишут следующее: "РИА Новости подскажите, не нарушаете ли вы подписанный трехсторонний договор подобными выбросами? "Легковых машин на улицах Степанакерта немного, и за рулем попадаются в основном ополченцы. Один из них, седоволосый мужчина лет 50, соглашается подбросить корреспондента РИА Новости до окраины города. На переднем пассажирском сиденье его старого Mercedes лежит заряженный автомат и несколько полных магазинов, задние сиденья завалены продуктами и собачьим кормом". Какое право имеет корреспондент не доложить о вооруженных гражданских лицах, учитывая российских миротворцев? Или эта и предыдущие статьи направлены на подрывание отношений между странами? Риа просто без остановки каждый день лезут из кожи. Совершенно безнаказанно".

Не меньшее внимание армянским сепаратистам Карабаха уделяет и другое российское агентство, которым руководит Маргарита Симоньян, - Sputnik. Это российское издание трансформировалось в одну из ведущих боевых армянских медиаплатформ. В частности, статья "Провокации Азербайджана в Карабахе направлены и против российских миротворцев" преследует опасные провокационные цели, направленные на генерирование конфликта между Россией и Азербайджаном, Россией и Турцией, тогда как лидеры этих стран демонстрируют устойчивый политический диалог и имеют долгосрочные интересы в регионе.

Деятельность ведущих государственных СМИ России, которыми руководят Симоньян, Габрелянов и другие в аналогичном ключе - это опасный пример ведения информационной работы не в интересах страны, которую они представляют.

Интересный момент отметил известный журналист Максим Шевченко в интервью на "Эхо Москвы" о том, что Маргарита Симоньян открыто и неуважительно называет Президента страны "начальником".

"Глава государственного агентства говорит: "Начальник сказал... начальник сказал...". Это неприлично. Я считаю, что это пошло. Я считаю, что госчиновник такого уровня, как Марго Симоньян должна в официальном своем Твиттере, когда комментирует выступление главы государства, все-таки воздерживаться от таких наименований, как "начальник". Фамильярность, которая в данном случае чрезмерна. Потому что возникает вопрос: а в каких вопросах он ее начальник? В каких вопросах он тогда отвечает за то, что делает Russia Today, "Россия сегодня"? В армянской пропаганде Путин несет ответственность за то, что они делают? Например, в проармянской пропаганде. Или не несет, если он ее начальник? Вот какая причинно-следственная связь возникает сразу. Вот за программу Кеосаяна "Пилорама" Путин тоже несет ответственность прямую, поскольку он "начальник", очевидно, ее и ее мужа Кеосаяна?", - возмущается Шевченко.

Практически то же самое касается и информационной политики ведущих федеральных каналов РФ, позиции ряда ангажированных телеведущих, включая Скабееву и Шейнина, целеполагание деятельности которых все более удаляется от национальных интересов РФ. Наблюдатели улавливают все меньше связи между Президентом, Кремлем, патриотическими силами страны и информационной политикой ведущих СМИ России.