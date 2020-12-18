Президент Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России

18 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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