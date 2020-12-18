https://news.day.az/politics/1299604.html Президент Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России - ФОТО
18 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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