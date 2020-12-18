Ханлар Велиев встретился с главой МККК в Азербайджане

Заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики, военный прокурор Азербайджанской Республики Ханлар Велиев принял главу представительства Международного Комитета Красного Креста в Азербайджанской Республике Ариану Бауэр.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, военный прокурор подчеркнул важность принятия правоохранительными органами Армении мер правового воздействия в связи с оскорбительными действиями над телами погибших азербайджанских военнослужащих, фактами бесчеловечного обращения с пленными азербайджанскими военнослужащими.

Х.Велиев, отметив особую важность информирования общественности путем проведения открытого и справедливого расследования, заявил о готовности предоставить материалы в любую международную организацию для представления их компетентным органам Армении.

А.Бауэр сказала, что Комитет окажет соответствующую помощь гражданскому населению, пострадавшему в ходе военного конфликта, и продолжит работу в этом направлении, а также окажет помощь в идентификации погибших, их тел и останков.