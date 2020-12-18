Посольство о том, до какого времени будет закрыта сухопутная граница между Россией и Азербайджаном
В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года, сообщили в пятницу Trend в посольстве Азербайджана в России, передает Day.Az.
Было отмечено, что, учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьёзных проблем, Посольство убедительно просит граждан Азербайджана воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.
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