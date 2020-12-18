Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили врачей из Италии, Китая, Кубы, России и Турции. Это в значительной степени помогло нам в лечении больных

Азербайджан и внутри страны, и на международной арене предпринял оперативные действия для борьбы с этой всеобщей бедой. Было увеличено количество лабораторий - практически в 8 раз за короткое время. Было построено более 10 новых современных больниц за короткое время, в том числе больниц модульного типа. Тем самым мы предоставили более 10 тысяч коек для больных COVID.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции.

"Также всеобщей проблемой была проблема нехватки врачей, поскольку ни одна система здравоохранения не была рассчитана на такое количество больных. Мы, оперативно проведя переговоры со странами-коллегами, пригласили врачей из 5 стран - Италии, Китая, Кубы, России и Турции. Это в значительной степени помогло нам в лечении больных. Из государственного бюджета была выделена сумма почти в 2,5 миллиарда долларов для борьбы с пандемией, а также для оказания финансовой поддержки тем категориям граждан, которые пострадали в результате того, что многие секторы экономики оказались выключенными из экономической деятельности. Мерами финансовой поддержки охвачено около 5 миллионов граждан Азербайджана, что составляет половину нашего населения. Сейчас, когда в мире начинается процесс вакцинации, мы также подключаемся к этому процессу. За многие прошедшие месяцы были проведены переговоры с ведущими производителями вакцин, такими как "Спутник V", "AstraZeneca", "Синофарм", "Sinovac", "Moderna", "Pfizer BioNTech". Также хочу отметить, что Азербайджан был одним из первых, кто присоединился к международной инициативе COVAX с участием ВОЗ по справедливому доступу стран к вакцинам", - сказал глава государства.