Президент Ильхам Алиев: Армения обманывала не только нас, но и международных посредников

Сегодня, когда иностранные дипломаты и журналисты посещают Агдам, Физули, Джебраил и другие бывшие оккупированные территории, они видят своими глазами, что было там сделано и какой вандализм был осуществлен на наших землях. Разрушены города, села, исторические, религиозные памятники нашего народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции.

"Мы сами силой оружия и доблестью, героизмом наших сынов положили конец оккупации и по существу воплотили в жизнь принятые 27 лет назад резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали вывода армянских оккупационных сил с оккупированных территорий. На протяжении 28 лет - 1992 года, когда была создана Минская группа ОБСЕ, Армения делала все для того, чтобы статус-кво оставался неизменным. Все попытки, направленные на сохранение статус-кво, также маскировались имитационными действиями армянского руководства на переговорном треке. По существу обманывали не только нас, но и международных посредников. И как выясняется с учетом вскрывшейся новой информации, а особенно с учетом тех инженерно-укрепительных работ, которые были проведены на оккупированных территориях, Армения не собиралась отдавать ни сантиметра оккупированных территорий. Таким образом, все 28 лет армянское руководство в лице его высших должностных лиц вводило в заблуждение международное сообщество", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.