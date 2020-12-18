Президент Ильхам Алиев: Армянское руководство делало все для того, чтобы сорвать переговорный процесс и по существу оставить все как есть

Армянское руководство делало все для того, чтобы сорвать переговорный процесс и по существу оставить все как есть - статус-кво, тем более, что они активно занимались незаконным заселением оккупированных территорий, что является военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями. Таким образом, начиная с 2019 года армянское руководство начало прибегать к новой тактике, по существу это был отказ от имитации переговоров в сторону срыва переговорного процесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции.

"Подтверждение моих слов можно найти как в официальных заявлениях высшего военно-политического руководства Армении, так и в их провокационных действиях. Приведу лишь некоторые из них, которые, думаю, для всех будут очень иллюстративны в плане подтверждения моих слов. Таким образом, министр обороны Армении, уже бывший, будучи с визитом в Соединенных Штатах Америки, публично заявил, что Армения готовится к новой войне за новые территории. Это по существу заявление высшего военачальника Армении полностью раскрывает суть агрессивной политики Армении. Видимо, им было недостаточно того, что они причинили страдания миллионам азербайджанцев, так им еще понадобились новые территории, что является недопустимым ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Примечательно, что это заявление было сделано именно в США. Это было единичное заявление, больше таких заявлений не было, но, тем не менее, оно было. Что касается премьер-министра Армении, то будучи на оккупированных территориях в 2019 году, он публично заявил, что "Карабах - это Армения, и точка". Ну естественно, этот провокационный, направленный на срыв переговорного процесса тезис не мог остаться без ответа. Я в ответ заявил, что Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак. Ну и кто в результате оказался прав, история показала. Сам по себе такой демонстрационный вызов Азербайджану, да и не только, а сопредседателям Минской группы ОБСЕ, неуважение к их деятельности, демонстрирует то, что Армения сознательно и демонстративно подрывала и по существу подорвала переговорный процесс. Потому что, если исходить из этой логики, если Карабах, как он говорил, это Армения, то о чем тогда вести переговоры",- сказал глава государства.