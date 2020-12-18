Президент Ильхам Алиев: У нас не было и нет никаких планов по вторжению на территорию армянского государства

Я в одном из обращений к азербайджанскому народу подробно рассказал о той военной технике, которая была уничтожена азербайджанской армией в результате войны, поэтому эта информация доступна. Если кому-то интересно, могут эту информацию получить из открытых источников. Что касается провокации военного характера, в этом году значит, это, в первую очередь, июльская провокация, которая была совершена не в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а на государственной границе, когда армянские войска атаковали позиции Азербайджанской армии в Товузском районе. Совершенно немотивированная провокация.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции.

"Попытка захвата постов и новых территорий в рамках так называемой военной концепции армянского руководства по захвату новых территорий. Мы потеряли среди мирного населения и среди военнослужащих. Мы дали достойный отпор, отбросили армянские войска на их исходные позиции. И то обоснование этого инцидента, которое давала армянская сторона, были просто смехотворны. Просто напомню, может многие забыли, что азербайджанские военнослужащие три военнослужащих на УАЗике напали на армянские посты. Это людям далеким вообще от вопросов, связанных с военным строительством, понятно что так войны не начинают, на УАЗике. И эти люди, к сожалению, стали жертвами армянской агрессии. Должен сказать, что то боестолкновение длилось несколько дней, и я тогда заявлял, что у нас нет никаких планов, не было и нет по вторжению на территорию армянского государства. Если бы они были, то тогда в Товузском направлении это сделать было очень легко, потому что для этого были возможности. Таким образом, не пойдя дальше того, чтобы ответить, мы остановились.

Затем была очередная провокация, когда диверсионная группа, состоящая из многих армянских военнослужащих, сделала попытку проникновения в Геранбойский район, в зоне линии соприкосновения войск. И главарь группы был задержан, он дал показания, которые говорят о том, что это была сознательная провокация, нацеленная на осуществление террористических актов в глубине азербайджанской территории",- сказал Президент Ильхам Алиев.