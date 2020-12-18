Президент Ильхам Алиев: В том, что сегодня вышли на политическое урегулирование, огромная роль Президента России

27 сентября, после вероломного нападения, мною, как Верховным главнокомандующим, был дан приказ "Вперед!". Мы должны были защитить свой народ, свою страну. И в результате наших действий через 44 дня противник капитулировал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции.

"За это время нами были освобождены более 300 населенных пунктов, стратегические высоты, города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, поселки городского типа Суговушан, Гадрут, часть Ходжавендского района, хребет Муровдаг, также часть Лачинского, Кяльбажарского районов. А 8 ноября - древний азербайджанский город, который по праву считается жемчужиной Кавказа и душой азербайджанского народа, город Шуша был освобожден от армянской оккупации. Тем самым, по существу, был положен конец военным действиям, потому что после взятия и освобождения города Шуша любое сопротивление армянской армии становилось полностью бессмысленным и продолжение военных действий могло бы привести к огромным человеческим жертвам", - сказал глава государства.

По его словам, поскольку армянская армия была разгромлена и деморализована, часть ее оказалась в окружении.

"9 ноября при активном участии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был согласован текст трехстороннего заявления Президента России, Президента Азербайджана, Премьер-министра Армении, который был подписан в ночь с 9 на 10 ноября. Текст заявления опубликован, естественно, уверен, что коллеги с ним ознакомились. И там очень много важных пунктов, среди которых освобождение части Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов до 1 декабря. Пункты соглашения были выполнены. Также должен сказать, что в период активных военных действий постоянно я был в контакте с Владимиром Владимировичем Путиным, также с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Думаю, в том, что сегодня вышли на политическое урегулирование огромная роль Президента России, который был в постоянном контакте, особенно 9 ноября очень эффективно и активно работал с тем, чтобы огонь был прекращен", - добавил Президент Ильхам Алиев.